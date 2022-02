In Brand den endgültig letzten Feinschliff geholt

Der heimische Profiradrennstall geht bestens gerüstet in die kommende Saison.

Erfolgreiches Mannschaftstreffen vom Rad-Team Vorarlberg mit vollem Programm in die neue Saison.

Beim offiziellen „Team Treff“ wurde der Startschuss für die Saison 2022 gegeben. Neben inhaltlichen Besprechungen zu definierten Zielen, kam auch das sportliche Miteinander nicht zu kurz. Ein super motiviertes Team ist bereit für den Saisonauftakt in Griechenland.

Zu Beginn dieser Woche trafen sich die Team Vorarlberg Profis und das gesamte Betreuerteam im Hotel Walliserhof in Brand (AT/Vorarlberg) zum offiziellen Teammeeting für die bevorstehende Saison. An zwei Tagen wurden in noch winterlich, lockerer Atmosphäre der Jahresplan besprochen, Marketingthemen vorgestellt, rennrelevante Themen bearbeitet, interne Abläufe diskutiert, sowie Ziele in der Gruppe und in Einzelgesprächen definiert.

Nach der Theorie kam aber auch das sportliche Miteinander nicht zu kurz. Im frisch verschneiten Brandnertal wurden sportliche Runden auf der Langlaufloipe absolviert. Besonders die Meiler Brüder, Roland Thalmann und Lukas Rüegg ließen ihre Cross-Country Qualitäten auf Schnee aufblitzen.

gebioMized Bike-Fitting für die perfekte Rennposition!

Angebunden an den Team Treff fand im RadHaus Rankweil, der Team Vorarlberg Homebase, das professionelle Bike-Fitting mit gebioMized für alle Fahrer statt. Franziska Schmidt und Lukas Kersting „fitteten“ Zoidl, Amann und Co. in die perfekte Rennposition. Ein erstes Fotoshooting für Portrait- und Produktbilder rundeten aufschlussreiche Tage mit Erfolg ab.

„Allein auf einen starken Kader vertrauen zu können ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Das gesamte Team muss sich so rasch als möglich zu einer Einheit zusammenfinden. Nach den vergangenen Tagen sind wir diesbezüglich mehr als positiv gestimmt. Die Jungs wissen um ihre Chancen und auch auf deren Möglichkeiten in vielen Rennen. Ein gemeinsames Meeting kurz vor Saisonstart hat super viel Sinn gemacht, man konnte bereits Nägel mit Köpfen machen speziell was den Rennkalender betroffen hat. Wir sind bereit und mehr als zuversichtlich für 2022!“, so Team Manager Thomas Kofler.

Auftakt mit vier Rennen in Griechenland!

Der offizielle Rennstart erfolgt für das Team Vorarlberg im März in Griechenland. Die Fahrer brennen nun darauf bis es losgeht, und werden ihre Hausaufgaben bis dahin erledigen.

12.-13.03.2022 Aegean Tour UCI 2.2

16.03.2022 Independent CRT

20.03.2022 International Rhodos GP UCI 1.2

24.-27.03.2022 Tour of Rhodos UCI 2.2