In Bestbesetzung will die VEU Feldkirch drei Punkte

Gegen KAC II haben die Montfortstädter einen Heimsieg eingeplant

Am kommenden Samstag geht für die VEU Feldkirch die Punktejagd in der Alps Hockey League mit dem Heimspiel gegen den EC KAC II weiter.

Für die Rotjacken ist es das zweite Spiel in der Hin und Rückrunde. Das erste Heimspiel ging gegen die Kitzbühler Adler mit 2:4 verloren. Aus den Return to Play Serien haben die Kärntner 3 Punkte in die Tabelle mitgenommen und halten damit auf dem 15 Tabellenplatz. Für das Team von Kirk Furey ist es ein Doppelwochenende. Nach dem Spiel in Feldkirch geht es tags darauf nach Dornbirn zum EC Bregenzerwald.