In berufliche Fachbereiche schnuppern

17 Firmen und Institutionen präsentierten sich den Polyschülern beim Aktionstag in Dornbirn.

Dornbirn. Einen besonders spannenden Schultag erlebten vergangenen Freitag die Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule (PTS) Dornbirn, die zum traditionellen Aktionstag lud. Dabei schnupperten die Jugendlichen wieder in die verschiedensten beruflichen Fachbereiche und knüpften erste Kontakte in die Berufswelt. 17 Firmen aus ganz Vorarlberg und aus unterschiedlichen Berufssparten stellten ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor.

„Der Aktionstag hat sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt. Die Schüler können sich in Ruhe bei verschiedenen Vorträgen informieren und Fragen stellen und erhalten wichtige Einblicke in die verschiedenen Berufsausbildungen“, so Christiane Fink von der PTS Dornbirn. Auch die Unternehmen zeigen jedes Jahr großes Interesse, bietet der Tag doch auch die Gelegenheit zukünftige Lehrlinge anzuwerben.