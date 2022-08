In Autobahntunnel: Mit Motorrad gegen Sofa gekracht

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Sonntag bei Innsbruck. Ein Motorradfahrer krachte in einem Autobahntunnel auf der A12 gegen ein Sofa.

Am 21. August 2022, um 16 Uhr, lenkte ein 47-jähriger Österreicher seinen Pkw und den damit gezogenen Anhänger auf der Inntalautobahn (A12) aus Richtung Osten kommend in Fahrtrichtung Westen. Der Anhänger war mit einer Couch beladen und mit zwei Expandern gesichert.

Unmittelbar nach der Einfahrt in den Wiltener Tunnel hat sich vermutlich die Sicherung gelöst, wodurch die Couch auf die Fahrbahn fiel. Kurze Zeit später fuhr ein 21-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad in dieselbe Richtung in den Tunnel ein. Der Motorradlenker prallte trotz eines Ausweichmanövers gegen die auf der Fahrbahn liegende Couch und kam in der Folge zu Sturz.