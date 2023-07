In Arbogast wird die heilige Anna gefeiert

Am Mittwoch, 26. Juli wird in der Wallfahrtskirche St. Arbogast der traditionelle Annatag gefeiert.

Götzis. Die Feier des Annatages am 26. Juli in der Wallfahrtskirche St. Arbogast hat dabei in Götzis eine lange Tradition und schon bei der Gründung der St. Anna-Bruderschaft im Jahre 1740 wurde der 26. Juli – das Fest der heiligen Anna – als Bruderschaftstag bestimmt.