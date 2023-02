In andere Kulturen eintauchen mit einem ESK-Freiwilligendienst

Am 27. Februar findet im Jugend- und Kulturzentrum between in Bregenz ein Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

„All meine Erwartungen wurden in den letzten sechs Monaten übertroffen und ich freue mich auf die zweite Hälfte meines ESK-Freiwilligendienstes!“, sagt Klara Burger. Die 19-jährige Altacherin hilft für 12 Monate bei einem Pfadfinderlager in Dänemark mit, wo sie allerlei Instandhaltungsarbeiten auf dem Gelände ausführt sowie Outdoor-Teambuilding-Aktivitäten für Gruppen vorbereitet und durchführt. „Viele verschiedene Menschen kennenlernen, neue Erfahrungen sammeln, in eine andere Kultur eintauchen: Das sind nur einige der Erfahrungen, die ich bisher in meinem ESK-Freiwilligendienst machen durfte“, erzählt Klara Burger. Außerdem hat sie ihre Englischkenntnisse verbessert und ist selbstständiger geworden. Was sie sonst noch alles erlebt hat, erzählt Klara Burger im Rahmen eines Infoabends zum ESK-Freiwilligendienst, bei dem sie live aus Dänemark zugeschaltet sein wird.

Der Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) bietet jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren die Möglichkeit, für bis zu zwölf Monate in einer gemeinnützigen Einrichtung in Europa mitzuarbeiten. Die Kosten sind durch das EU-Förderprogramm Europäisches Solidaritätskorps und die Aufnahmeorganisation gedeckt. Das aha unterstützt und begleitet bei der Projektvorbereitung und während des Einsatzes.

Anmelden zum Infoabend

Der Infoabend findet am Montag, 27. Februar 2023, um 19 Uhr, im Jugend- und Kulturzentrum between in Bregenz statt. Dabei gibt es nicht nur Insidertipps von Klara Burger, sondern auch Infos von Yvonne Waldner vom aha. Sie begleitet Freiwillige auf ihrem Weg ins Ausland und kann alle Fragen rund um Ablauf, Einsatzmöglichkeiten und Kosten eines ESK-Freiwilligendiensts beantworten. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten unter www.aha.or.at/event/esk-februar.