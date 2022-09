In Altach wird eifrig gearbeitet

Zahlreiche Bauprojekte konnten in den letzten Wochen abgeschlossen werden – neue Aufgaben wurden begonnen.

So wurde die Begegnungszone beim neu errichteten Kinderhaus mit eingefärbtem Asphalt gut sichtbar gestaltet und auch der Straßenabschnitt im Widenfeld erhielt kürzlich sein neues Format und ist mittlerweile wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Somit verfügt die Gemeinde Altach seit kurzem über zwei Begegnungszonen: eine im Bereich der ÖBB-Haltestelle, die zweite im Kreuzfeld. Auch die Arbeiten der Illwerke-VKW entlang der Schweizerstraße konnten mittlerweile abgeschlossen werden und so ist die Ortsdurchfahrt seit kurzem wieder problemlos möglich.

Während bei der Unterführung an der L203 von Altach nach Götzis die Sanierungsarbeiten noch auf Hochtouren laufen, konnten die Arbeiten über die Landesstraße in Richtung Bahnhaltestelle abgeschlossen werden. Noch in vollem Gange sind hingegen die Arbeiten in den Straßen Ober Hub und Unter Hub. Hier werden die Fahrbahnen teilweise verbreitert und somit die Verkehrssicherheit in diesem Bereich erhöht. Zu Bauarbeiten kommt es auch noch bis Ende Monat im Bereich der Konstanzerstraße von Hausnummer 12 bis Hausnummer 42. Grund dafür sind Grabarbeiten für die Energieversorgung, wobei dazu der Gehsteig aufgegraben, Leerrohre für die VKW verlegt und der Randabschluss zur Fahrbahn neu gepflastert wird.