In 20 Jahren vieles erreicht ...

Im Interview erzählt der Nenzinger Langzeit-Bürgermeister Florian Kasseroler auch über aktuelle Bauvorhaben.

Du bist seit nunmehr 20 Jahren Bürgermeister von Nenzing. Auf was bist du besonders stolz?

Mich freut es, dass es uns gelungen ist unsere Gemeinde, aufbauend auf der Arbeit meiner Vorgänger, zu einer weltoffenen, wirtschaftlich erfolgreichen und innovativen Gemeinde weiterzuentwickeln. Dass dies größtenteils in einem konstruktiven und wertschätzenden politischen Klima möglich war, zeigt sich im Rückblick als große Stärke.

Was waren wichtige Meilensteine, die für Nenzing geschafft wurden?

Zu Beginn meiner Bürgermeistertätigkeit bestand nach dem Hochwasser 2005 die große Herausforderung, möglichst rasch ein Höchstmaß an Sicherheit für die Siedlungsräume und die Gewerbegebiete zu gewährleisten. Die stetig steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung erforderte zudem eine laufende Anpassung an den Bedarf, die mit der Eröffnung des Familienzentrums im kommenden Herbst ihren – vorläufigen – Höhepunkt findet. Die dringend erforderliche Sanierung und der Neubau des Sozialzentrums machte einen intensiven Planungsprozess notwendig, an dessen Ende ein landesweites Vorzeigeprojekt stand, das eine optimale Versorgung unserer pflegebedürftigen Mitbürger gewährleistet. Der Neubau der FC Nenzing Sportanlage und des Walgaubades zählen sicher auch zu jenen Projekten, über die ich mich ganz besonders freue.