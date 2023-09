In 113 Stunden rund um Österreich

Ein langer Weg

Der dritte Anlauf

Ein Jahr später, am 14. August 2023 war es dann endlich soweit und Daniel ist mit seinem sechs-köpfigen Team an den Start gegangen. Das Rennen führt im Uhrzeigersinn den österreichischen Grenzen entlang. Lediglich Vorarlberg wird durch die Fahrt über die Bielerhöhe, Bludenz, Faschina, Au, Lechtal nur geschnitten. In Summe sind es 2200 Kilometer und ca. 32.000 Höhenmeter. In Daniels Team sind drei Personen rund um die Uhr im Pacecar mit dabei gewesen und fürs fahren, navigieren und die Verpflegung zuständig gewesen. Die anderen drei sind in einem zweiten Begleitauto immer voraus gefahren und haben sich erholt, eingekauft und organisatorische Sachen erledigt. Ziel war es, nach vier bis fünf Tagen wieder gesund im Start-/Zielort St. Georgen am Attersee anzukommen. Beim „Race Around Austria“ handelt es sich um ein Einzelzeitfahren mit Windschattenverbot. Das heißt, die Uhr wird in St. Georgen gestartet und erst nach der Rückkehr wieder gestoppt. Wie viel Zeit die TeilnehmerInnen mit Schlafen, Pause etc. verbringen, bleibt ihnen selber überlassen – die Zeit läuft durch. Während des Rennverlaufs erlebte der Sportler Höhen und Tiefen. Schmerzen und Emotionen. Auch unerwartete Knieschmerzen haben kurz einmal dem Team eine Rechnung durch den Strich gemacht. „Ein besonderes Highlight war sicherlich die Fahrt durch Vorarlberg. Schon im Montafon wurden wir angefeuert, ehe wir im Bregenzerwald von einer nie zu erwarteten Menge an Freunden und Bekannten empfangen wurden“ erinnert sich Daniel zurück.