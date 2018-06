Imu -Tag im Pförtnerhaus

Zum 11. Mal fand im Pförtnerhaus der Instrumentalmusiktag der Oberstufenrealgymnasien statt.

FELDKIRCH 150 Jugendliche aus ganz Vorarlberg konnten dabei neue musikalische Erfahrungen sammeln, gemeinsam mit Gleichgesinnten anderer Schulen tanzen, musizieren und neue Künstler kennen lernen.

Die Schüler aus den Oberstufenrealgymnasien Götzis, Bludenz, Egg, Lauterach, Dornbirn-Schoren und Feldkirch hatten die Möglichkeit aus verschiedenen Workshop – Angeboten zu wählen. „In einem so großen Chor zu singen war toll. Wir haben erstaunlich schnell zusammengefunden und die Stücke haben bald gut geklungen“ freute sich eine Teilnehmerin.

Neben dem Chorworkshop mit Prof. Martin Lindenthal, wurden auch eine Percussion-Gruppe, unter der Leitung von Kofi Quarshie, sowie ein kreativer Tanzworkshop mit Nathalie Begle angeboten. „Es hat Spaß gemacht, mal was Neues auszuprobieren“, so eine Schülerin. “Im Percussion-Workshop haben wir viel erfahren über die Trommel-Kultur, die Herstellung der Djemben und auch die richtige Trommeltechnik.“

Der Leiter und Organisator des IMU-Tages, Gerhard Pušnik freute sich über den großen Zuspruch, den diese Veranstaltung fand und ist überzeugt, dass sie auch einen Beitrag zur musikalischen Entwicklung der SchülerInnen darstellt.

Dieser musikalisch-kreative Tag wurde durch die Förderung des Vorarlberger Kulturservice, Kulturkontakt Austria und RBMV – Regionales Bildungsmanagement Vorarlberg ermöglicht. SIE