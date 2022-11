IMST-Award für das BG Dornbirn

Das FFL-Team „Voradlbären“ wurde für die Prototypentwicklung eines „Transboards“ ausgezeichnet.

In der Kategorie „schul- und schulstufenübergreifende Projekte“ wurde das im Rahmen des First Lego League (FLL) Wettbewerbs entstandene „Transboard“ zum Siegerprojekt gewählt. Das Projekt umfasste die step-by step Entwicklung eines stoßgedämpften Radgepäckträger-Prototypen zum Transport fragiler Gegenstände. In einem ersten Schritt erstellten die Gymnasiasten in Kooperation mit der Firma Blum Skizzen und CAD-Zeichnungen. Anschließend setzten sie diese auf dem CNC-Fräser in der Lehrlingswerkstätte um. Das Ergebnis war ein Prototyp aus Leichtmetall, der in der Lage war, Stöße beim Transport auf dem Fahrrad abzufedern. Da das Gewicht des Aufsatzes trotz Optimierung noch zu schwer schien, bekam das Team Unterstützung von 1zu1, um einen professionellen 3-D-Druck Prototypen herzustellen.