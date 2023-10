Improvisationskabarett in Lustenau

Das Freudenhaus Lustenau präsentiert die österreichische Kabarettistin Magda Leeb.

Lustenau. „Aufpudeln”, heißt es am kommenden Samstag, 7. Oktober im Freudenhaus Lustenau. Die Gastgeber Roman Zöhrer und Lisa Marie-Berkmann freuen sich mit Magda Leeb und ihrem neuen Programm auf einen Kabarettabend der ganz besonderen Art. Magda Leeb ist bekannt dafür, die Konventionen des Kabaretts zu brechen. Statt vorbereiteter Gags und einstudierter Lieder erwartet das Publikum eine Show, die in Echtzeit entsteht, basierend auf den Fragen und Stimmungen der Besucherinnen und Besucher. Leeb wird mit ihnen sprechen, Fragen stellen und schauen, wie es ihnen gerade geht. „Egal, ob es um Beziehungen, das Wetter, die aktuelle politische Lage, Grünpflanzen oder den Steuerausgleich geht, sie wird vor unseren Augen eine Show zaubern, die es so nie wiedergeben wird, denn jeder Abend ist ein ultimativer Moment, der nicht wiederkehrt“, so Zöhrer. Für ihr letztes Programm „Kaiserin von Österreich“ hat die Künstlerin den begehrten Österreichischen Kabarettpreis gewonnen. „Wir freuen uns mit unseren Gästen auf einen Abend voller Überraschungen, Humor und unvorhersehbarer Momente“, betont Zöhrer. Einlass ist ab 19.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr. Alle Infos zum Kartenverkauf unter www.freudenhaus.or.at. (cth)