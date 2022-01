Imposantes Festkonzert im Kunstforum Montafon

Eine Kooperation mit dem Hotel Felbermayer ermöglichte es dem Kunstforum, ein Kammerkonzert mit dem Ensemble "Lichtblick" zu organisieren und durchzuführen.

Schruns. (sco) “Weniger Konzerte in großer Besetzung führen uns zu mehr Kreativität. Das ist ein Lichtblick”, stellte Violinistin Andrea Diersch beim Kammerkonzert im Kunstforum Montafon (KFM) erfreut fest. “Lichtblick”, so lautet auch der Name des dreiköpfigen Ensembles, welchem neben Diersch noch Heidrun Kürzinger (Viola) und Frank Westphal (Cello) angehören. In der Kunst- und Kultureinrichtung in der Schrunser Kronengasse führte das Trio neulich kleine Highlights aus rund 300 Jahren Musikgeschichte von Johann Michael Haydn, Cajetan Wutky, Joseph Haydn, Zoltan Kodaly, Gaspar Cassado, Gyula Petendi und Wolfgang Amadeus Mozart auf. Wie es in der Einladung zum Konzert bereits hieß, sind in Zeiten des Wandels alle drei Musizierenden bemüht, Musik, Malerei und auch andere Künste durch Perspektivenwechsel neu zu formen. “So finden wir bei Bela Bartok oder Zoltan Kodaly viel Folklore und Volksmusik in ihren Kompositionen, als auch Klangmalerei besonders in Barock und Romantik”, hieß es darin weiter.