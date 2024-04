Imposanter Auftritt des Musikvereines Lochau beim Frühlingskonzert

Lochau. Mit großem Applaus gratulierten über 500 begeisterte Blasmusikfreunde dem Musikverein Lochau unter der Stabführung von Kapellmeister Elmar Vögel zu einem wunderbaren Frühlingskonzert.

Gefühlvoll, ausdrucksstark, dynamisch, spannend und unterhaltsam, unter dem diesjährigen musikalischen Leitgedanken „Keine Nähe ohne Ferne“ präsentierten stolze 60 Musikantinnen und Musikanten moderne und traditionelle Arrangements mit Stücken wie Jubilation Overture (James Barnes), Silva Nigra (Markus Götz), Vilia (Franz Lehar/Arr. Alfred Reed), Second Suite for Band (Alfred Reed), Shackelford Banks (Jay Bocook), At the Break of Gondwana (Benjamin Yeo), Vibra Phonia (Sam Daniels) oder Coldplay in Symphony (Arr. Bert Appermont).