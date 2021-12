Impfzweifel und Air Racing

Dr. Michael Jonas, Präsident der Vorarlberger Ärztekammer und Matthias Dolderer, Red Bull Air Race Pilot heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

In einem offenen Brief an den Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer Thomas Szekeres, kritisieren etwa 200 Mediziner die Corona-Impfung. Immer mehr Ärzte versuchen, teils mit Drohbriefen, gegen die Impfung mobil zu machen. Bei falschen medizinischen Behandlungen und Fake News schaltet die Ärztekammer die Disziplinarkommission ein. Dr. Michael Jonas, Präsident der Vorarlberger Ärztekammer, spricht heute in "Vorarlberg LIVE" über medizinische Halbwahrheiten und Zweifel an der Impfung.