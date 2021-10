Impfzentrum Bregenz öffnet ab Donnerstag für drei Tage

Das gilt für Johnson & Johnon Geimpfte. Außerdem: Freie Auswahl zwischen anmeldefreien Immunisierungen und im Internet buchbaren fixen Impfterminen.

Palette an Impfmöglichkeiten

Wer sich in Vorarlberg für eine Corona-Schutzimpfung entscheidet, findet verschiedenste Impfmöglichkeiten vor. Darunter fallen die in drei großen Einkaufszentren eingerichteten Pop-up Impfkojen ebenso wie der Impfbus des Landes, der durch die Regionen tourt, die mobilen Impfteams, die landesweit unterwegs sind, bis hin zu den Impfungen in Arztpraxen, die sich einfach im Internet vereinbaren lassen. "Zusätzlich werden nach Möglichkeit immer wieder auch weitere Impfaktionen durchgeführt, um Kurzentschlossenen eine spontane Impfmöglichkeit zu eröffnen und noch Unschlüssige für eine Impfung zu gewinnen", verdeutlicht Rüscher. Dazu gehört auch das für einige Tage geöffnete Impfzentrum in Bregenz.