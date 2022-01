Impfung statt Coronaparty

Die Impfung schützt verlässlicher als ein Genesenenstatus. In "Vorarlberg LIVE" warnt die Wolfurter Ärztin Gabriele Gort davor, die Omikronvariante zu unterschätzen.

Wenn Omikron eher milde verläuft, wie vernünftig sind Coronapartys?

Warum ist Omikron ansteckender?

Gort: Omikron vermehrt sich vor allem im Rachen und der Mundschleimhaut und das sehr rasch. Dadurch ist es so hochinfektiös.

Ist dies auch der Grund, warum Rachentests schneller anschlagen?

Gort: Grundsätzlich kann man bei Omikron sehen, dass der Selbsttest leider nicht so schnell anspricht. Falsche Ergebnisse liegen auch an Anwendungsfehlern. Das Personal in den Teststraßen hat im Vergleich sehr viel Übung.