Impfpflicht, Lehrermangel und 30 Jahre Olympia-Medaille

In "Vorarlberg LIVE" sind am Freitag Landesrätin Martina Rüscher, Christian Kompatscher und Anita Wachter zu Gast.

Das Gesetz zur Impfpflicht gilt seit vergangener Woche, Strafen soll es ab Mitte März geben. Die Kritik aus den einzelnen Bundesländern wird aber immer lauter. Landesrätin Martina Rüscher spricht in "Vorarlberg LIVE" über die umstrittene Impfpflicht, die Befreiung davon und die Teststrategie des Landes Vorarlberg.

Das sonderpädagogische Förderzentrum in Feldkirch könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Christian Kompatscher spricht mit Birgit Entner-Gerhold über die Situation der sonderpädagogischen Schulen in Vorarlberg, Lehrermangel und den Förderbedarf.

Vor 30 Jahren holte Anita Wachter bei den Olympischen Spielen in Albertville gleich zwei Silber-Medaillen - Riesenslalom und Alpine Kombination. In "Vorarlberg LIVE" blickt sie zurück auf ihre erfolgreiche Karriere und den Medaillenregen der Vorarlberger bei den aktuell stattfindenden Spielen in Peking.