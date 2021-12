Impfkritische Ärzte, Köpfe hinter den Coronademos und 2G in den Skigebieten

Der V+ Jahresrückblick: Was Vorarlberg im Dezember bewegte.

Am 12. Dezember endete in Österreich der allgemeinde Lockdown. Gastronomie und Handel durften wieder öffnen. In Vorarlberg sind auch Veranstaltungen wieder erlaubt. Es gelten allerdings strengere Regeln als vom Bund vorgegeben: An Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen indoor und outdoor dürfen maximal 500 Personen teilnehmen.