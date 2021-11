Impfgegner und CoV-Demos: "Es erfüllt mich mit Sorge"

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher war am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast und richtete einen persönlichen Appell an die Bevölkerung.

"Es erfüllt mich zunehmend mit Sorge", sagt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" in Bezug auf Impfverweigerer und deren Demonstrationen. Auch sie würde mit Hass-E-Mails konfrontiert werden. "Ich bin offen für einen Dialog und telefoniere täglich mehrere Stunden mit verschiedenen Menschen. Aber ich würde an alle appellieren: Ja, wir haben ein Demonstrationsrecht und das soll auch nicht unterbunden werden. Aber bitte prüfen sie, mit wem sie sich solidarisieren, welche Maßnahmen bei Demonstrationen gesetzt werden und wie aggressiv das Verhalten derer ist, die daran teilnehmen."

"Es überschreitet eine Grenze"

Covid-Schutzimpfung für Kinder

Wie unterscheidet sich eine Kinderimpfstraße von einer Impfstraße für Erwachsene?

Wie steht es aktuell um das Infektionsgeschehen in Vorarlberg?

Seit zwei, drei Tagen habe sich eine leichte Seitwärtsbewegung bemerkbar gemacht, es sei aber noch zu früh, um das bewerten zu können. "Wir beobachten die kommenden zwei Wochen sehr intensiv und hoffen, dass die Maßnahmen hefen, um die bestehende Welle abzubrechen und die großen Belastungen in den Spitälern wieder herunterzubekommen", so die Gesundheitslandesrätin.

Wurden die Zelte in der Messe Dornbirn zu früh abgebrochen?

"Wir hatten damals niedrigere Werte und haben das Ganze an Parallelstandorten weitergeführt. Jetzt ist es an der Zeit - durch ein gehäuftes Impfen und Testen - die Zelte in der Messehalle wieder aufzubauen." Die Landesrätin spricht von einem notwendigen und wichtigem Schritt. "Wir bereiten jetzt alles dafür vor", so Martina Rüscher.