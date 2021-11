Impfgegner, ihre Motive und die Gesetze

Die Impfskepsis in Österreich - und in den deutschsprachigen Ländern insgesamt - ist ungewöhnlich hoch, wie alle Umfragen zeigen.

Entsprechend umstritten ist auch die Impf-Pflicht für CoV, die die Regierung mit 1. Februar einführen will.

Verffassungsexperte zur Impfpflicht

all

all

self

self

Corona-Demo in Bregenz

Während die Covid-19-Zahlen österreichweit massiv ansteigen und die Intensivstationen unter der Belastung ächzen, marschierten am Sonntag Kritiker der Corona-Maßnahmen auch in Bregenz auf.

all

all

self

self

all

all

self

self

Sowohl bei der Demonstration als auch bei der Kundgebung am Hafen war laut der Polizei kein Einschreiten nötig - obwohl die Maskenpflicht weitgehend missachtet wurde. "Aufgrund der Verhältnismäßigkeit erfolgte diesbezüglich kein unmittelbarer polizeilicher Einsatz", heißt es vonseiten der Polizei Vorarlberg.

all

all

self

self

Großdemo in Wien

An der Großdemonstration in Wien gegen die Corona-Maßnahmen und den Lockdown haben am Samstagnachmittag mehrere zehntausende Menschen teilgenommen. Die Polizei sprach von 38.000 Teilnehmern, die FPÖ gar von 100.000. Der Lockdown für alle ab Montag und die angekündigte Impfpflicht dürften dazu geführt haben, dass noch mehr mitmarschierten als ursprünglich erwartet wurde. Die Menschen gaben sich wütend, teilweise war die Stimmung auch aufgeheizt. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen.