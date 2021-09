Impfbus und Impfkojen

Weitere Möglichkeiten für die Impfung ohne Anmeldung in Feldkirch

Der weiter stark nachgefragte Impfbus des Landes wird am Samstag, 18. September, von 14 bis 18 Uhr bei der Schattenburg in Feldkirch Halt machen. Impfbereite Personen benötigen lediglich ihre E-Card und einen amtlichen Lichtbildausweis. Zum Einsatz wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer kommen, der per Entscheid der Europäischen Arzneimittel-Agentur auch für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen ist.

All jenen, die die Gelegenheit für den persönlichen Schutz und den ihrer Umgebung nützen, winkt ein Gutschein über einen Gratiseintritt in das Schattenburgmuseum, das an diesem Tag seine Öffnungszeiten bis 18 Uhr verlängert. Doch der Gutschein ist nicht nur am 18. September gültig. Der Gratiseintritt kann unter Nachweis des Impftermins „Schattenburg“ bis 31. Dezember eingelöst werden. So kann jede und jeder zu einem selbst gewählten Termin die 18 voll möblierten Museumsräume bis hinauf in den Bergfried besichtigen. Gerade die Herbstmonate bieten immer wieder eine grandiose Fernsicht auf die umliegende Bergkulisse und ein Blick auf die mittelalterlichen Gassen und Häuserzeilen hat zu jeder Jahreszeit seinen ganz eigenen Charme.