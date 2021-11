Impf-Gipfel und Lockdown-Verlängerung am Dienstag

Live ab 11 Uhr: Nach dem Runden Tisch mit der "Bestandsaufnahme" zur Corona-Lage am Montag folgt am heutigen Dienstagvormittag der nächste Gipfel zur Pandemie.

Zeitplan für das Gesetz zur Covid-Impfpflicht

Bereits am Wochenende hat die Bundesregierung einen Zeitplan für das Gesetz zur Corona-Impfpflicht vorgelegt. Der Entwurf soll demnach in der Woche vom 6. Dezember fertig sein. Nach einer "ordentliche Begutachtung von mindestens vier Wochen" könnte das Gesetz dann - nach Beschluss von Nationalrat und Bundesrat - Anfang Februar in Kraft treten. Auch wurde angekündigt, dass schon vorab Experten eingebunden werden sollen. Ein erster Runder Tisch dazu findet am Dienstag ab 9.00 Uhr im Kanzleramt statt.