Immunsystem im Mittelpunkt

Zeiten des Corona-Virus die hauseigene Abwehrkräfte stärken.

IMMUNSYSTEM Die Kindergärten, Schulen und Universitäten schließen, Veranstaltungen werden abgesagt und Restaurants stellen auf Lieferdienste. Der Corona-Virus hat ganz Österreich fest im Griff und wir müssen alles tun, um dieses Virus einzudämmen. Deswegen wurde am Wochenende auch scharfe Maßnahmen seitens der Regierung ausgesprochen, darunter soziale Kontakte runterzufahren – besonders zwischen Kindern und Menschen über 60 Jahren. Während Kinder oftmals gar keine Symptome aufweisen, ist die ältere Bevölkerung die Risikozielgruppe. Dies heißt auch für Kinderreporter Jason Durell: von zuhause aus lernen und Kontakt zu Oma und Opa vermeiden. Das fällt für ihn nicht leicht. Aber die Notwendigkeit ist klar – Bakterien, Viren, Pilze und andere Parasiten: Um uns herum tummeln sich unzählige schädliche Mikroorganismen, manche sind vor allem für Ältere und Immungeschwächte bedrohlich, wie auch der Corona-Virus. Gerade von Zuhause aus gibt es zahlreiche Tipps wie du dein Immunsystem stärkst. Jason Durell zeigt dir sieben Tipps, wie du deine Abwehrkräfte aktivierst.

Wichtig ist eine abwechslungsreiche Ernährung mit vielen verschiedenen Vitaminen, darunter Vitamine A, B, C, Eisen, Kupfer und Selen. Besonders Zink ist vor und während einer Erkrankung sehr effektiv. In den Speiseplan gehören auf jeden Fall Brokkoli, Kohl, Karotten, Tomaten, Knoblauch, Spinat, Zitrusfrüchte, Dunkle Beeren und Trauben sowie Nüsse.

Das Händewaschen stärkt zwar nicht das Immunsystem, verhindert aber, dass Erkältungsviren in unseren Organismus gelangen und sich dort ausbreiten können. Aktuell ist wäre es super sich auch unterwegs öfters die Hände zu desinfizieren.

Bewegung kurbelt auch deine Abwehrkräfte an. Wie bereits erwähnt gibt es aktuell einige Einschränkungen, so solltest du dich nicht mit Freunden treffen, da der Virus dort ebenfalls ausgetauscht werden kann. Gehe mit deinem engsten Familienkreis (mit denen du sowieso zusammenwohnst) auf Spaziergänge und hol dir so deine nötige Bewegung.