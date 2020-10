Immobiliengruppe investiert 40 Mio. Euro in 200 Mietwohnungen

Die nächsten zwei Jahre wird die Roberto-Maier-Immobilien-Gruppe 40 Mio. Euro investieren.

Rund 200 Mietwohneinheiten im Neubau sowie der Sanierung sollen in den nächsten zwei Jahren unter dem Projektnamen "Grün200" entstehen. Dafür investiert die Immobiliengruppe 40 Millionen in der Region.

Entlastung der Umwelt

40 Prozent des weltweiten Ressourcenverbrauchs gehen auf die Kappe der Bauindustrie, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Hier können Hebel angesetzt werden, argumentiert Roberto Maier: "Wir setzen für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf drei Säulen. Beim Neubau legen wir Wert auf eine energieeffiziente Bauweise und CO2-freie Heizung und Energie mit Erdwärme und Solarthermie. Durch Sanierung und Nachverdichtung schonen wir Ressourcen und graue Energie und sorgen für eine bessere Ökobilanz. Und nicht zuletzt halten wir mit der gezielten Auftragsvergabe an regionale Unternehmen und Handwerksbetriebe die Lieferwege kurz und die Wertschöpfung in der Region. Eine enkeltaugliche Zukunft ist im Interesse aller Unternehmer", erläutert Maier.