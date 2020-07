Immer wieder gefährliche Verkehrssituationen: Altacher Anrainer erbost

Im Bereich Ober und Unter Hub in Altach kommt es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Schuld daran ist die schmale Fahrbahn.

Anrainer im Bereich Unter und Ober Hub in Altach leiden seit mehreren Jahren unter einer für sie unerträglichen Belastung durch den Schwerverkehr. Fast täglich kommt es im Wohngebiet zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr: Lkw und Autos weichen auf Gehsteige und in Hauseinfahrten aus und Fahrradfahrer, Fußgänger und Kinder landen im toten Winkel. Das Problem sei besonders die geringe Straßenbreite, die nicht genügend Platz für Schwerfahrzeuge biete. Trotz mehrfacher Meldungen werde man vonseiten der Gemeinde ignoriert, so die Anrainer. Sie denken daher bereits über eine Demonstration nach.