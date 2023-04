Immer was los in der Senioren-Betreuung Nenzing

Breites Angebot für pflegebedürftige Menschen im Ort

Apropos Mitarbeiter: Was landesweit in Senioren- und Pflegeheimen eine enorme Herausforderung ist, betrifft auch Nenzing: Die Suche nach Mitarbeitern. „Ob Heimhilfen, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz oder diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger: Bei uns gibt es offenen Stellen in allen Pflegekategorien“, beschreibt Herbert Feurstein. Für Mitarbeitende wird viel geboten, so hat das Personal beispielsweise in der Dienstplansitzung die Möglichkeit, ihre Dienstpläne selbst zu gestalten. Ein weiteres Plus ist das Angebot einer Kinderbetreuung für Kleinkinder ab 18 Monaten im nachliegenden Familienzentrum. Wir möchten auch als Arbeitgeber attraktiv sein“, so Herbert Feurstein abschließend.