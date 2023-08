Immer verrückter: Bleibt Kane doch in Tottenham

Der Transfer von Harry Kane zu Bayern München ist anscheinend doch noch nicht "in trockenen Tüchern", obwohl Tottenham Hotspur das neueste Angebot der Bayern akzeptiert hat.

Die englische "Sun" zeigte Kane bereits im Bayern-Trikot und titelte "Auf WiederKANE!". Trotz einer vorherigen Zusage an Bayern und einer vereinbarten Ablösesumme von 100 Millionen Euro plus möglichen 20 Millionen Bonus-Zahlungen gibt es Berichte über Kanes mögliche Zweifel am Wechsel.