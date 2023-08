Für dieses Mega-Gehalt wechselt Harry Kane zum FC Bayern München

Der FC Bayern hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Tottenham Hotspur auf einen Transfer von Starstürmer Harry Kane geeinigt.

Die Entscheidung über einen Wechsel zum Fußball-Bundesligisten liege nun beim 30 Jahre alten Engländer, berichtete zuerst das Portal "The Athletic" am Donnerstag unter Berufung auf Quellen in Deutschland. Demnach habe der Londoner Club am Mittwoch ein Angebot der Münchner von angeblich umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro akzeptiert. Auch der Pay-TV-Sender Sky berichtete darüber. Wie "The Athletic" berichtet, soll sich die Ablösesumme gar auf 110 Millionen Euro belaufen.

Der teuerste Neuzugang in der Geschichte des FC Bayern

Mit einer Verpflichtung würden die Bayern die größte Baustelle ihres Kaders schließen. Kane würde der teuerste Zugang in der Vereinsgeschichte der Münchner werden und absehbar zum Topverdiener aufsteigen. Er hatte zuletzt auf eine Entscheidung noch vor Beginn des Starts in der Premier League an diesem Wochenende gedrängt. Zuvor waren die Münchner mit drei Angeboten an Klub-Boss Daniel Levy gescheitert.

Kane hat bei den "Spurs" noch einen Vertrag bis 2024

Kane hat in Tottenham noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Die Spurs, allen voran Club-Besitzer Joe Lewis, waren aber nicht bereit, ihren Stürmer ablösefrei zu verlieren. Lewis hatte daher einen sofortigen Verkauf von Kane gefordert, falls dieser sich weigere, ein neues Arbeitspapier in London zu unterzeichnen.

Mega-Jahresgehalt für Harry Kane beim FC Bayern

The Athletic“ zufolge verdient Harry Kane beim FC Bayern München rund 25 Millionen Pfund pro Jahr. Das entspricht fast 29 Millionen Euro und ist doppelt so viel wie sein aktuelles Gehalt in London.

30 Treffer in 38 Spielen

Der Angreifer hatte in der Premier League seit Jahren konstant abgeliefert. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer, nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war besser. Allerdings spielt Kane für Tottenham und damit in einer deutlich schwächer besetzten Mannschaft.

Harry Kane ©AP

213 Tore in der Premier League