Immer in Bewegung bleiben

Der Kneipp-Aktiv-Club Dornbirn überraschte Georg Seethaler zu seinem 102. Geburtstag.

Dornbirn. Den 102. Geburtstag feiern, als ob das nicht schon allein etwas Besonderes wäre! Georg Seethaler setzt noch einen drauf. Der Dornbirner feierte dieses stolze Jubiläum ganz lässig beim wöchentlichen Gymnastikkurs. So geschehen vergangenen Dienstag im Treffpunkt an der Ach. Die Kursbezeichnung ist gleichzeitig auch so etwas wie der Leitspruch in Georg Seethalers Leben: „Immer im Gleichgewicht bleiben“.