Immer häufiger Hitzewellen in Vorarlberg

Die durchschnittliche Dauer einer Hitzewelle hat in allen Landeshauptstädten außer Bregenz zugenommen. Allerdings kommen Hitzewellen mittlerweile um mehr als 50 Prozent häufiger vor, auch in Vorarlberg. Die aktuelle Hitzwelle ist übrigens bereits überdurchschnittlich lang.

Im Zeitraum von 1951 bis 1980 dauerte eine durchschnittliche Hitzewelle in den Landeshauptstädten zwischen fünf und sieben Tage. Seit 1988 verlängerte sich der Durchschnittswert auf sechs bis neun Tage. Die sechs Tage betreffen Bregenz, die neun Tage Klagenfurt. “Hitzewellen sind in den letzten Jahrzehnten je nach Landeshauptstadt um ein bis zwei Tage länger geworden”, sagte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik, “nur in Bregenz gab es keine Änderung.”