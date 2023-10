Immer ein Lied auf den Lippen?

Dann ist der Singtreff in Feldkirch genau das Richtige. Denn wie Walt Disney einmal so treffend gesagt hat: „Warum etwas sagen, wenn man es singen kann.“

Singen ist eine wunderbare Möglichkeit, um Emotionen auszudrücken und Erinnerungen lebendig werden zu lassen. Gerade für Senior*innen kann das gemeinsame Singen eine besondere Bedeutung haben. Es ermöglicht ihnen, sich mit anderen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und schöne Momente zu teilen. Der Singtreff in Feldkirch bietet den Teilnehmer*innen die Gelegenheit, bekannte Lieder aus verschiedenen Genres zu singen. Ob Volkslieder, Schlager oder Popmusik – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Liedauswahl wird gemeinsam getroffen, sodass alle ihre Lieblingslieder einbringen können.

Es gibt keine falschen Töne!

Myrta Grob, eine erfahrene Ritualbegleiterin und Freiwillige der PfarrCaritas Vorarlberg, begleitet die Teilnehmer*innen in ihren inspirierenden Räumlichkeiten und sorgt dafür, dass alle Spaß am Singen haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – jeder und jede ist herzlich willkommen! “Wir möchten den Seniorinnen und Senioren im Raum Feldkirch eine kostenlose Möglichkeit bieten, sich aktiv einzubringen und gemeinsam schöne Stunden zu verbringen”, sagt Organisatorin und Sozialpatenkoordinatorin Celina Pfanner. “Das Singen und das gemeinsame Musizieren schenkt nicht nur Freude, sondern weckt auch Erinnerungen und schafft eine besondere Atmosphäre. Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer und hoffen, dass der Singtreff zu einem festen Bestandteil im Leben der Seniorinnen und Senioren im Raum Feldkirch wird”, so Myrta Grob.