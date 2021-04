Imkern mit ganzer Leidenschaft

Imkern ist das neue Hobby von Familie Birkel aus Dornbirn. Sie haben vor einer Woche ihr erstes Bienenvolk erhalten.

Dornbirn Zwei kurze Blasbewegungen mit dem Smoker. Schon kehrt sichtlich Ruhe in das geschäftige Treiben im Garten von Familie Birkel aus Dornbirn. Vorsichtig öffnet Simone Birkel den Deckel und zieht ein Holzrähmchen heraus. Darauf sitzen unzählige Bienen, kaum zu erkennen, dass sie sich bewegen. Sie arbeiten gerade an einer Honigwabe. Ihre Söhne Maximilian (12) und Alexander (10) stehen am neuen Bienenstock, den sie vor einer Woche in ihren Garten gesiedelt haben. „Ich bin völlig fasziniert von unseren Bienen. Ich sitze oft mit dem Stuhl davor und beobachte, wie sie arbeiten“, sagt Maximilian. Er hat erst vor Kurzem im Biologieunterricht die Bienen durchgenommen und war begeistert. „Maximilian kam nach Hause und hatte die Idee, dass wir Bienen bei uns zu Hause ansiedeln“, erinnert sich Simone. Der Gedanke gefiel ihr, zumal auch sie vom Imkern angetan ist.