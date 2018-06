Imker luden zum „Tag des offenen Bienenstocks“

Hohenems. Auch der Bienenzuchtverein Hohenems beteiligte sich am vergangenen Samstag am österreichweit abgehaltenen Tag des offenen Bienenstocks“.

Zahlreiche Interessierte folgten der Einladung der Hohenemser Imker zum Bienenhaus Schollenschopf in Schuttannen, wo Schaubienenkästen einen hautnahen Einblick in den „Superorganismus Bienenvolk“ ermöglichten und Bienenprodukte wie Honig, Wachs, Gelée royale oder Propolis vorgestellt wurden. „Das Bienenhaus dient auch als Fluchtort für geschwächte Bienenvölker, wenn ein Volk einem anderen – schwächeren – die Futtervorräte raubt“, erklärte Werner Drexel, der Obmann des Hohenemser Bienenzuchtvereins.

Das Rahmenprogramm sah auch Kräuterwanderungen mit der Kräuterexpertin Katharina Waibel vor, es gab Stockbrot direkt vom Feuer und Musik mit der vereinseigenen Imker-Combo Kurt Buchner (Gitarre) und Sebastain Jehle (Akkordeon). Der Weg zum Bienenhaus wurde vom Waldkindergarten und vom Hof-Kindi gestaltet. Dem vor 122 Jahren gegründeten Hohenemser Bienenzuchtverein gehören derzeit 33 Imker an, die über 160 Bienenvölker betreuen. „Die Imkerei hat also in Hohenems schon eine lange Tradition und wir schätzen dieses Erbe. Zusätzlich zur Freude, die uns unsere Bienen machen, erfüllen sie für die Natur eine ganz wichtige Aufgabe“, weist Drexel auf die Wichtigkeit sowohl der Honig- als auch der Wildbienen für die Bestäubung unserer Kultur- und Wildpflanzen hin.