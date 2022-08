Im zweiten Anlauf soll es nun klappen

SPG FC Lustenau/FC Dornbirn hofft auf den Meistertitel in der ÖFB Frauen 2. Liga.

Im zweiten Anlauf soll für die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn der Aufstieg in die Bundesliga I klappen. Im Vorjahr verpasste die Truppe um Trainer Urs Mathis den Durchmarsch von der Landesliga ins nationale Oberhaus nur hauchdünn. Allerdings gibt es mit den ehemaligen Bundesligaklubs SV Horn und FC Südburgenland sowie Krottendorf ernsthafte Konkurrenz um den Meistertitel in der ÖFB-Frauen 2. Liga. Caroline Fritsch und Co. sind saisonübergreifend nunmehr schon elf Meisterschaftsspiele in Serie unbesiegt, davon zehn Siege und ein Remis stehen auf dem Konto. Zum Meisterschaftsauftakt genießt die SPG Lustenau/Dornbirn gleich zweimal Heimrecht. Zur Sonntagsmatinee gastiert der LUV Graz um 10 Uhr im Stadion an der Holzstraße. In der Startaufstellung kommt es zu zwei Veränderungen. Leire Lizarralde steht an Stelle von Lorena Bodemann zwischen den Pfosten und Jana Mayer, Neuzugang von Wacker Innsbruck, wird nach gesundheitlichen Problemen auf der Innenverteidiger-Position spielen.