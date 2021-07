Im Zeichen von Ehrungen

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Tschagguns kamen viele Ehrengäste

Fast alle 70 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Tschagguns waren an diesem Abend gekommen, als der Kommandant Martin Wischenbart alle „seine“ Floriani-Jünger zur diesjährigen Jahreshauptversammlung eingeladen hatte. Eine Jahreshauptversammlung, die sehr außergewöhnlich war, und das nicht nur wegen der vorgerückten Jahreszeit, denn normalerweise findet die Jahreshauptversammlung der Tschaggunser Wehr bereits im Jänner statt. Aufgrund der Pandemie wurde sie verschoben und konnte bei herrlichem Sommerwetter im Feuerwehrhaus durchgeführt werden. Außergewöhnlich war sie auch deshalb da sie ganz im Zeichen zahlreicher Ehrungen stand und das neue Mannschaftstransportfahrzeug den kirchlichen Segen durch Pfarrer Hans Tinkhauser an diesem Abend zudem erhielt.

So wurden Ludwig Kessler, Andreas Steiner und Heinz für ihre 45jährige Wehrzugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt, während Bernd Hinteregger und Klaus Pfefferkorn für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden. Herbert Marent und Josef Kessler geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen indessen bereits seit einem halben Jahrhundert an die jüngeren Kameraden weiter. Für alle Geehrten gab es an diesem Abend nicht nur einen großen Applaus, sondern auch ein großes Dankeschön von Kommandant Martin Wischenbart. „Die Kameradschaft und Verbundenheit von den Wehrkameraden ist etwas Einzigartiges und nicht selbstverständlich. Aus diesem Grund funktioniert unsere Feuerwehr auch so gut und das Miteinander im Ernstfall, das wir immer wieder proben, bestätigt das. Wenn Feuerwehrkameraden Ehrungen für ihre langjährige Mitgliedschaft erhalten, bin ich immer wieder stolz ein Teil dieser Kameradschaft und Verbundenheit zu sein“, so Wischenbart.