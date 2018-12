Im Zeichen der Berge

Das Film- und Eventfest „Gratwanderung“ war ein Anziehungspunkt für viele Interessierte

Es waren drei Abendveranstaltungen auf der Kulturbühne und alle drei Abende waren ausverkauft beim Film- und Eventfest „Gratwanderung am vergangenen Wochenende in Schruns. Denn die Berge ziehen offensichtlich immer mehr Leute in ihren Bann. Sei es durch Klettern, Bergsteigen oder Freeriden, die Outdooraktivitäten sind beliebter als je zuvor. Aus diesem Grund verzeichnete auch die vierte Auflage der Gratwanderung wahrscheinlich die höchste Besucherzahl der bisherigen Veranstaltungen.

Verschränkung

Zudem fand auch gleichzeitig ein Treffen der internationalen Vereinigung der Bergführer und das 4. Montafoner Gipfeltreffen mit dem Thema “Wirtschaft(en) in den Bergen” statt. Am Donnerstag war Alexander Huber, der jüngere der beiden Huberbuam, mit seinem Multivisionsvortrag „Die steile Welt der Berge“ in Schruns zu Gast und berichtete eindrucksvoll von seinen Klettererlebnissen. Der Extremkletterer zeichnete ein lebendiges Bild vom modernen Alpinismus, zeigte extremes Freiklettern in den Alpen wie auch in der Kälte der Arktis und die Herausforderungen in den wilden Bergen Pakistans. Die unglaublichen Bilder beeindruckten die zahlreichen Besucher sehr und auch der Vortrag schuf mit der Musik und den Berichten Hubers ein sehenswertes Gesamtensemble.

Hochkarätig