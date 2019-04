Im Zauber der Märchenwelt

Die Bibliothek Lustenau lud zum gemeinsamen Lesen.

LUSTENAU Kapitän auf dem Piratenschiff, Prinzessin im Drachenschloss oder Forscher auf fernen Inseln. Mit Büchern, Geschichten und Märchen wird jedes Kind groß. In der Regel wird im Elternhaus vorgelesen und fantasiert. Eine neue moderne Art der Vorlesung bietet die Bibliothek Lustenau. Von März bis Juni finden regelmäßig gratis Vorlesestunden statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Überall in der Bibliothek verteilten sich fünf ehrenamtliche Lesepaten, um den Kindern verschiedene Bücher in kleinen Gruppen vorzulesen. Von Abenteuergeschichten bis Tiermärchen wird zusammen gelesen was gefällt. Gespannt lauschten die kleinen Bücherwürmer ihren Lesepaten und deren Geschichten.