Im Westderby will Dornbirn gegen Innsbruck Revanche nehmen

Im dritten Heimspiel in vier Tagen sind die Dornbirn Bulldogs auf drei Punkte aus.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Dornbirn Bulldogs vs HC Innsbruck

Weniger dumme Strafen kassieren und im Powerplay endlich wieder Tore schießen. Unter diesem Motto steht das dritte Heimspiel der letzten vier Tage der Dornbirn Bulldogs im Westderby gegen HC Innsbruck. Die Truppe von Trainer Kai Suikanen hat mit den Tiroler noch eine offene Rechnung. Zum Saisonauftakt verlor Dornbirn in Innsbruck mit 1:4 und will Revanche nehmen. Es wäre der 23 Erfolg von Dornbirn gegen Innsbruck in der ewigen Derbystatistik. Die Gegenwart in der Ice League spricht für Dornbirn, weil Innsbruck nur eines der letzten fünf Partien gewann.