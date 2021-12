Im Wald weihnachtet es sehr

In Gortipohl gibt es zum zweiten Mal einen Adventwald.

Gortipohl Der Familienverband St. Gallenkirch hat auch in diesem Jahr wieder das Gortipohler Waldstück zwischen dem Campingplatz Klehenz taleinwärts bis zum Camping Lorenzin in einen Adventzauberwald verwandelt. Bis Anfang Januar können kleine und große Waldbesucher liebevoll dekorierte Stationen entdecken, die eingebettet in die schöne, verschneite Natur ihren weihnachtlichen Zauber entfalten. Und wer Glück hat, dem huscht noch ein fleißiges Eichhörnchen über den Weg. An den Bäumen und Sträuchern hängen bunte Kugeln, in Rot, Gold, auch kleine Sterne, Kränze sind dabei. „Mein Mann machte diese Tannenkrippe“, sagt Martina aus Gortipohl. „Es ist eigentlich wie im Märchen und die Kinder haben jedes Mal eine riesen Gaudi“, ergänzt sie. Ein paar Renntiere aus Holz warten auf Besucher. „So romantisch hier“, schwärmt Ingrid, die extra aus Schruns gekommen ist. Auch einen Postkasten für das Christkind gibt es. Die Wunschzettel werden frühzeitig vom Christkind abgeholt, damit die Wünsche, sofern sie zu erfüllen sind, am Heiligen Abend unterm Tannenbaum landen. Lilly wünscht sich „Ski und Skischuhe“ und der kleine Tim wünscht sich „einen schwebenden Fußball“. „Und, dass Corona bald verschwindet“, ergänzt Lea. Romantisch ist es am späteren Nachmittag, da leuchten kleine Lichtlein an den Bäumen und bei den Renntieren. „Die Botschaft ist eigentlich, dass die Menschen sich besinnen und zur Ruhe kommen und sich auf das Wesentliche berufen“, erklärt Zuzana aus Gortipohl. EST