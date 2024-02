Im Video: Aufsehenerregende Polizeikontrolle in Lustenau

Mit gezogener Waffe und mehreren Streifen fand in Lustenau am Samstag Mittag ein aufsehenerregende Polizeieinsatz statt.

Ein Pkw Lenker wird am Samstag Nachmittag in Lustenau von mehreren zivilen Polizeifahrzeugen angehalten. Mit gezogener Waffe fordern die Beamten den Lenker zum Aussteigen aus. Der Mann steigt aus seinem Fahrzeug aus und leistet keinen Widerstand. Was steckt hinter den Aufnahmen, die ein VOL.AT Leser am Samstag in Lustenau gefilmt hat?