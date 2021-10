Im Topspiel in Krems geht es für Bregenz um ein Spitzenplatz

Zweites Auswärtsspiel in Niederösterreich in vier Tagen führt die Bodenseestädter in die Wachau.

Niederösterreichische Woche für Bregenz Handball. Noch am Dienstag in Vöslau, geht es schon Samstag weiter mit dem Topspiel der Runde. Bregenz trifft in der Wachau auf Titelkandidat UHK Krems.

Nach dem deutlichen Auswärtssieg gegen den Aufsteiger Vöslau steht gleich das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Am Samstag, 30. Oktober, wartet in der HLA Meisterliga mit Förthof UHK Krems der vierfache österreichische Meister auf die Vorarlberger. Die Kremser strotzen nach dem Sieg am Dienstag in Hard vor Selbstvertrauen und werden vor heimischem Publikum nicht nachlassen. Immerhin geht es im Spitzenspiel der 9. Runde in der HLA Meisterliga auch um die Tabellenspitze. Beide Teams könnten diese übernehmen, falls die Fivers am Freitag im Wienerderby gegen die SG Westwien nicht voll anschreiben.

Trainer Markus Burger freut sich auf die Herausforderung: „Am Samstag wartet schon der nächste spannende Gegner auf uns, bevor die Liga in die Nationalmannschaftspause geht. Die Kremser Mannschaft hat gerade mit den Siegen in Hard und bei den Fivers gezeigt, wie stark sie in dieser Saison ist. Krems hat sich in dieser Saison sehr gut mit Romas Kirveliavičius und Mathias Führer verstärkt. Auch uns sind in den vergangenen Wochen wichtige Schritte in unserer Entwicklung gelungen. Wir freuen uns auf den Vergleich mit den Kremsern!“

Spielmacher Matic Kotar sieht Krems als Favorit, aber auch eine Chance für Bregenz: „Krems ist zu Hause definitiv Favorit. Es ist das dritte Spiel in sieben Tagen und erneut haben wir eine weite Auswärtsfahrt vor uns, aber auch dieses Spiel beginnt bei Null zu Null. Wenn wir im Angriff konzentriert spielen und in der Abwehr die ganzen 60 Minuten aggressiv bleiben, dann haben wir gute Chancen auf ein positives Resultat.“

Facts

9. Runde HLA Meisterliga

UHK Krems vs Bregenz Handball

30. Oktober 2021, 20:20 Uhr

