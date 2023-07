Im Ticker&Stream: Wolfurt empfängt Altach Juniors

Zum Auftakt der Regionalliga West kommt es zum brisanten Derby.

Knüller zum Auftakt in die Regionalliga West, Derbytime am Sportplatz an der Ach: Heimmacht Wolfurt trifft auf das neuformierte Altach Juniors

WOLFURT. 53 (!) Jahre musste Meusburger FC Wolfurt warten um wieder eine Spielberechtigung für die wieder ins Leben gerufene Regionalliga West zu besitzen. Die SCR Altach Juniors waren von 2009 bis 2019 ein fixer Bestandteil der höchsten Leistungsstufe der stärksten Amateurteams von den Landesverbänden Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Mit dem prestigeträchtigen, brisanten Ländlederby zwischen den Hofsteigern und der zweiten Kampfmannschaft der Rheindörfler wird die Westliga-Saison 2023/2024 heute um 18.30 Uhr, Sportplatz an der Ach in Wolfurt, Livestream auf VOL.at&VN.at mit großer Spannung eingeläutet.

Trotz den Abgängen von mindestens acht Kaderspielern in der letzten Meisterschaft 2022/2023 ist der FC Wolfurt im Vorarlberger Amateurfußball eine Topadresse. Seit seinem Antritt vor fünf Jahren hat der Deutsche Joachim Baur als Erfolgscoach mit den Hofsteigern zweimal den Aufstieg in eine höhere Spielklasse geschafft und hatte einen wesentlichen Anteil am sportlichen Triumph. „Haben sicher Ambitionen um einen gesicherten Mittelfeldplatz mitzuspielen, aber die Premierensaison wird verdammt schwer. Der Klassenerhalt steht aber über allem und unser großer Pluspunkt ist der fantastische Teamgeist und die Heimstärke. Wollen uns in der Liga etablieren“, spricht Wolfurt Coach Joachim Baur Klartext. Für den Deutschen ist auch ein perfekter Saisonstart von enormer Bedeutung. „Die Punkte, welche auf dem Konto stehen, kann man einem nicht mehr nehmen und mit umso mehr Zählern lässt es sich mit weniger Druck zu spielen“, fügt er hinzu.