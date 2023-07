Rankweils Minikader spielt beim heimstarken Schwaz

Schwere Aufgabe für die ersatzgeschwächten Rot-Weißen in Tirol.

Der Ticker vom Spiel Schwaz vs Rankweil

RANKWEIL. Gekommen um in der Regionalliga West zu bleiben. Nach vierzehnjähriger Abwesenheit kehrt der 103-jährige Traditionsverein FC RW Rankweil in die höchste Amateurklasse Österreichs zurück. Insgesamt spielten die Rot-Weißen in der langen Klubgeschichte schon vierzehn Saisonen zusammen mit den besten Amateurteams aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Keine guten Erinnerungen hat Rankweil an die letzte Teilnahme in der Drittklassigkeit. In der Saison 2008/2009 hat Rot-Weiß alle dreißig Meisterschaftsspiele verloren und das Torverhältnis von 13:142 spricht Bände. So eine sportliche Krise will Rankweil nicht noch einmal erleben. Die beste RLW-Platzierung war im Jahr 2006 mit dem sechsten Rang und dem damaligen VFV-Cupsieg. RW Rankweil erlebt nun gerade sportliche Glanzzeiten. Unter Langzeitcoach Stipo Palinic (61) sind die Rankweiler von der Vorarlbergliga bis in die Regionalliga West aufgestiegen. Allerdings wird die Rückkehr in die Westliga für Rankweil alles andere als ein Honiglecken. Nur siebzehn Kaderspieler und zwei Tormänner umfasst der Minikader. Trotz seriöser Angebote von vier neuen Spielern wurde auf eine Verpflichtung verzichtet. Mit Kapitän Deniz Erkan (33/Weltreise) und Philipp Baldauf (22/Studium in Stuttgart) werden zwei wichtige Leistungsträger im Lauf der Saison fehlen.