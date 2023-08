Im Ticker&Stream: VfB Hohenems will vs Schwaz siegen

HOHENEMS. Sowohl VfB Hohenems als auch Tabellenführer SC Schwaz haben zum Saisonstart vier Tore geschossen und zur Heimpremiere heute um 18.30 Uhr (Livestream auf VN.at) dürfen sich die Anhänger aus der Grafenstadt höchstwahrscheinlich wieder über ein Offensivspektakel freuen. Der Unterschied der beiden starken Mannschaften war aber das Hohenems vier Gegentreffer in Mötz hinnehmen musste und der Westmeister Schwaz vor einem Jahr gewann gegen Rankweil zu Null. Die letzten beiden direkten Duelle gingen mit 2:1 und 4:2 an die Tiroler.

Nicht zufrieden mit der Vorstellung seiner Truppe bei der SPG Silz/Mötz (4:4) war VfB-Coach Martin Brenner (37). Deshalb wird die Startformation der Emser gegenüber den ersten 90 Minuten ein neues Gesicht bekommen. Allerdings ließ sich der Hohenemser Übungsleiter in Sachen Aufstellung nicht in die Karten blicken. „Meine Mannschaft muss die taktischen Vorgaben konsequent über 90 Minuten umsetzen und auch Vorbild in der Disziplin sowie Leidenschaft sein. Die vielen Torchancen gilt es noch besser zu verwerten“, kennt Hohenems Trainer Martin Brenner das Erfolgsrezept. Florian Eres (25) wird nach seiner Rückkehr erstmals wieder das Tor der Emser hüten. Stürmer Liam Tripp (19) fehlt wegen einer Wadenverletzung. Verteidiger Luca Vater (22) rückt nach seiner Rückkehr vom Urlaub wieder ins Aufgebot. Fast ein ganzes Jahr ist Hohenems im eigenen Herrenriedstadion unbesiegt. Zehn Siege und zwei Remis stehen für Tim Wolfgang und Co. zuhause auf der Habenseite. Daher ist die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg bei den Emsern groß.TK