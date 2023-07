Im Ticker&Stream: Dornbirner SV gegen St. Johann/Pongau

Die Haselstauder mit Neocoach Rainer Spiegel wollen gleich anschreiben.

Der Ticker vom Spiel Dornbirner SV vs St. Johann/Pongau

Alle Ergebnisse, Tore aller Ligen im Livecenter

DORNBIRN. Der Traum wurde wahr. Der Dornbirner SV ist seit der Gründung vor 69 Jahren zum ersten Mal der stärkste Amateurverein in der Messestadt. In der Saison 1982/1983 wurden die Haselstauder in der Regionalliga West sensationell Vierter in der Endabrechnung. Vierzig Saisonen später spielen die Schützlinge von Neocoach Rainer Spiegel (50) wieder drittklassig. Der Dornbirner SV hat sein Ziel Aufstieg in die Westliga mit einem grandiosen Frühjahr bewerkstelligt. Für den großen Kader der Haselstauder mit 25 Feldspielern und drei Goalies ist das Abenteuer Regionalliga vorwiegend Neuland. Trainer Rainer Spiegel hat mit VfB Hohenems in der Vergangenheit schon Erfahrung in dieser Leistungsstufe sammeln dürfen und freut sich wie die Klubverantwortlichen zusammen mit den Kaderspielern auf eine echte Bewährungsprobe. Zumeist hat der Dornbirner SV seine Heimspiele am Sonntag vormittag ausgetragen.