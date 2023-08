Im Ticker: SC Göfis empfängt zur Matinee Lauterach

Die beiden Neotrainer Maccani und Sereinig im Duell um einen Traumeinstand

Welcher der beiden neuen Trainer Jürgen Maccani oder Daniel Sereinig erwischt einen Einstand nach Maß und beschert seiner Truppe einen Traumstart? Diese Frage und noch weitere offene Geschichten werden zur ungewohnten Zeit am Sonntag, 10.30 Uhr am Sportplatz Hofen in Göfis im Heimspiel gegen das neue Lauterach beantwortet.