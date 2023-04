Im Ticker: Bregenz empfängt Reichenau, VfB Hohenems vor schwerer Aufgabe

Die beiden Erstplatzierten im RLW-Play off genießen dieses Wochenende Heimrecht.

Der Ticker vom Spiel Bregenz vs Reichenau

SW Bregenz darf starkes SVG Reichenau nicht unterschätzen Mit zwei Siegen (2:1 Kufstein und 1:0 Pinzgau/Saalfelden) ist Titelmitfavorit und einziger Aufstiegsaspirant aus der Regionalliga West SW Bregenz ins Play-off der stärksten sechs Teams aus den drei westlichen Bundesländern gestartet. Bregenz Coach Andreas Heraf, der bisher alle fünf Pflichtspiele in seiner noch jungen Ära gewann, warnt nochmals ausdrücklich: „Es gibt keine schwachen Mannschaften in der Westliga, alle Aufsteiger in die Westliga haben Qualität und haben sich dieses sportliche Highlight verdient“. „Wir dürfen nicht glauben, dass es für uns gegen SVG Reichenau ein Selbstläufer wird. Unterschätzen den Gegner hätte fatale Folgen. Natürlich ist unser Ziel den dritten Sieg in Folge zu erreichen“. Für Heraf hat aber das zweitstärkste Tiroler Amateurteam durchaus Qualität. „Sie haben ein perfektes, schnelles Umschaltspiel mit zwei torgefährlichen Angreifer. Dürfen ihnen keine Angebote in dieser Hinsicht machen. Mit dem siebzehnfachen Torjäger Philipp Thurnbichler (30) und Mario Kleinlercher (29) hat das noch punktelose und nach zwei Spieltagen Letzter Reichenau zwei starke Stürmer in ihren Reihen. „Quirlige, laufstarke gute Offensivkünstler, welche nur auf die Chance lauern und sind immer lästig.“ Gut möglich, dass SW Bregenz zum dritten Mal in Folge auf die zuletzt erfolgreiche Startaufstellung zurückgreifen wird. Allerdings steht auch Vinicius Gomes Maciel (31) nach seinem überstandenen Pferdekuss wieder zur Verfügung. Doch Zweifach-Torschütze Lukas Katnik (33) und Ricardo Souza Oliveira (22) werden vermutlich das Angriffsduo der Schwarz-Weißen bilden. Zuletzt standen die beiden starken Mittelfeldspieler Mario Desnica (28)und Sani Musah (28) nicht einmal im SW-Aufgebot. Vor dem schweren Auswärtsspiel in Bischofshofen und den beiden Ländlederbys gegen Hohenems wäre ein Heimsieg gegen Reichenau sicher goldwert

Der Ticker vom Spiel Hohenems vs Pinzgau/Saalfelden

Im dritten Heimspiel in Folge kommt das starke Pinzgau/Saalfelden ins Stadion Herrenried. Zwei von drei Heimspielen in Folge hat der Jubilar World-of-Jobs VfB Hohenems im Regionalliga West Play-off gewonnen und liegt dank dem besseren Torverhältnis gegenüber dem punktgleichen SW Bregenz in der Tabelle in Führung. Nach Reichenau (3:1) und Bischofshofen (4:1) kommt mit dem Salzburger Regionalliga Grunddurchgangszweiten FC Pinzgau/Saalfelden eine bärenstarke Mannschaft ins Stadion Herrenried nach Hohenems. Die Elf von Trainer Markus Fürstaller (47) hat vor sieben Tagen in Bregenz knapp mit 0:1 verloren und muss zum zweiten Mal in kürzester Zeit die lange Anreise nach Vorarlberg machen. Zwölf Siege und zwei Remis stehen für den VfB Hohenems zu Buche und die Erfolgsstory soll so lange wie möglich verlängert werden. „Meine Mannschaft ist in einer guten Form, aber es kann im Fußball schnell ganz anders sein und sich ändern. Müssen probieren jedes Heimspiel siegreich zu beenden um auch in der Tabelle vorne dran zu bleiben. Aber es braucht eine 90-minütige Topleistung gegen jeden der fünf Gegner. Die intensiven Trainingseinheiten der letzten Monate tragen jetzt Früchte“, spricht VfB Hohenems Erfolgscoach Martin Brenner (37) Klartext. Hinter dem Einsatz von Mert Can Ünal (18/Knieprellung), Andre Ganahl (25/Oberschenkel) und Dominik Fessler (24/Muskelentzündung) steht ein Fragezeichen. Johannes Klammer (30) bleibt das Verletzungspech treu. Erst nach vielen Monaten von einem Kreuzbandriss wieder ein Comeback gefeiert, zog sich der Mittelfeldspieler wieder eine Knieverletzung zu. Am Montag soll eine MRT-Untersuchung Klarheit über die Schmerzen im Knie bringen. Brenner spricht gegen Saalfelden von einem extrem wichtigen Spiel und das schon am dritten Spieltag. Denn nach den drei Heimspielen warten auf Hohenems die zwei Auswärtsspiele in Kufstein und Bregenz. Gegen Pinzgau/Saalfelden setzt Brenner erneut auf das zuletzt erfolgreiche Team. Sollte der Ex-Austria Lustenau Spieler Joao Pedro Gomez Silva (26) den Fitnesstest bestehen, wird er für die Fürstaller-Truppe in Hohenems von Beginn an auflaufen. Der Brasilianer verspürt in der Hüfte Schmerzen und spielte deshalb auch nicht vor sieben Tagen in Bregenz