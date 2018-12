Im Tal der Alfenz

Geschichten und Bilder vom Klostertal bietet das neue Klostertalbuch.

Das Wasserkraftwerk Spullersee war Schauplatz der Präsentation des neuen Klostertalbuches. Klostertal Tourismus und die Talgemeinden schufen mit allen Mitwirkenden ein Buch, das das Klostertal im Ganzen umfasst. Dabei spielt der Fluß, der durch das ganze Tal fließt – die Alfenz eine bezeichnende Rolle, nämlich alles was das Tal verbindet. Das Tal bietet viele Schönheiten die in dem aufwändig gestalteten mit Effekten ausgestatteten Band dargestellt werden. Es wurden Themen wie Geschichten, Menschen, Historik, Sprache usw. gesammelt. Porträts geben Einblicke in den Alltag der Klostertaler. Das sachlich gehaltene Buch wird komplettiert mit vielen Illustrationen, alten Dokumenten und neuen Bildern. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen kindlich gehaltenen Illustrationen und sachlichen, aber lesefreundlichen Texten, die das Buch lebendig machen. Schon am Anfang des Buches werden die Leser mit einem Pop Up überrascht und es liegt das Klostertal vor ihnen. Am Ende des Buches kommen mit einer Lok noch die Eisenbahnfreunde voll auf ihre Rechnung.