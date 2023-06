Im Stream & Ticker: Große Meisterparty in Bregenz, Hohenems um Vizetitel

RLW-Champion SW Bregenz empfängt Bischofshofen, Hohenems kann gegen Kufstein zweiten Platz fixieren.

Der Ticker vom Spiel Bregenz vs Bischofshofen

Der letze Akt im Amateurfußball für den frischgebackenen Regionalliga West Play-off-Champion SW Bregenz im bedeutungslosen Heimspiel heute um 17 Uhr gegen den Zweiten Bischofshofen steht ganz im Zeichen der Meister- und Aufstiegsparty. Nach den letzten 90 Minuten werden im Immo-Agentur Stadion in der Vorarlberger Landeshauptstadt wohl die Dämme brechen und es wird ein großes Fest mit großer Wahrscheinlichkeit geben. Die SW-Anhänger werden mit der erfolgreichen Mannschaft und dem Klub feiern, VFV Langzeitpräsident Horst Lumper wird den Meisterpokal und die Goldmedaillen an den Champion übergeben. „Dieser sportliche Triumph ist in meiner Trainerlaufbahn sehr hoch einzuschätzen, weil eigentlich zwei Gegner noch höher einzuschätzen gewesen sind. Meiner Truppe gebührt ein großes Kompliment für die erbrachten Topleistungen der letzten Wochen“, sagt Bregenz Meistermacher Andreas Heraf (55). Nur sieben Gegentreffer in neun Partien war sicher der Schlüssel zum Erfolg. „Wie wir als Mannschaft es verteidigt haben, war schon beeindruckend“, so Heraf. Laut SW-„Boss“ Fricke besteht eine mündliche Vereinbarung mit Coach Heraf. Heraf macht auch die aktive Kaderplanung für die neue Saison. Der Großteil des Stammkader wird auch gegen Bischofshofen nochmals auflaufen. Derweil laufen die Planungen für die Kaderzusammenstellung für die 2. Liga schon seit letzten Montag auf Hochtouren. „Haben es wirklich geschafft, jetzt beginnt aber für uns eine extrem intensive Arbeit. Habe nicht gedacht, dass die Rückkehr in den Profifußball uns Funktionäre so viel abverlangt und extrem viel Zeit in Anspruch nimmt“, sagt SW Bregenz Präsident Thomas Fricke. Petra Riechert wurde deshalb in den Vorstand kooptiert, die für administrative Arbeiten Verantwortung übernimmt. Mit einem Budget von einer Million Euro gehen die Schwarz-Weißen in die kommende Meisterschaft der 2. Liga. Gespräche mit allen Kaderspielern und etwaiigen neuen Sponsoren stehen täglich bis spät in die Nachtstunden auf der Tagesordnung. Die Verabschiedung der Spieler, die den Klub verlassen, wird zu einem späteren Zeitpunkt abgehalten. Das Team von SW Bregenz erhält aber ein ganz neues Gesicht. Bis zu acht neue Spieler sollen kommen, aber auch einige Akteure müssen größtenteils neue Herausforderungen suchen. Die SW Bregenz Juniors spielen ab dem Sommer in der Vorarlberger Landesliga.